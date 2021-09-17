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    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın maçları tamamlandı

    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın maçları tamamlandı

    Avrupa'nın en büyük ikinci futbol turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar sona erdi.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 03:16
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 06:58
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    UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk maçları tamamlandı.

    Temsilcilerimizden Galatasaray, Lazio'yu 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

    Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

    B Grubu

    PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

    Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

    C Grubu

    Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

    Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova 0-1

    D GRUBU

    Olimpiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1

    Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

    E GRUBU

    Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

    Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

    F GRUBU

    Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1

    Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

    G GRUBU

    Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3

    Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

    H GRUBU

    Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

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