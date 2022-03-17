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    UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları başladı mı?

    Devlerin boy gösterdiği UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyenler, "UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları başladı mı?" sorusunu gündeme taşıdı ve araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 12:59
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    UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları başladı mı?

    UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ederken, takımlar son 16 turundan galibiyetle çıkmanın hesaplarını yapıyor.

    Çeyrek finale kalmak ve maceranın sonunda kupaya ulaşmak isteyen takımlar, kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

    Bu mücadeleye ortak olan temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nin tüm maçları ise Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

    Bu kapsamda maçları izlemek isteyenler, "UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları başladı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları başladı mı? İşte yanıtı...

    UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU

    Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu'nda ikinci maçlar bugün oynanacak. Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın UEFA tarafından organizasyondan men edilmesinin ardından RB Leipzig turu maç yapmadan geçerken, diğer 7 takım rövanş karşılaşmaları sonrası belli olacak.

    UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları başladı mı? #1


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