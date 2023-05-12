UEFA Konferans Ligi yarı finalinde sonuçlar UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçları sona erdi. İşte sonuçlar..

AA & Ensonhaber

Medipol Başakşehir'le aynı grupta yer alan ve son 16 turunda Sivasspor'u eleyen İtalyan ekibi Fiorentina, İsviçre'nin Basel takımını ağırladı.

Fiorentina, Cabral'ın 25. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Diouf'un 71. dakikada kaydettiği golle skoru eşitleyen Basel, Amdouni'nin 90+3'üncü dakikada golüyle sahadan galip ayrıldı: 1-2



West Ham geriden gelerek 2-1 kazandı

Diğer eşleşmede ise İngiltere'nin West Ham United takımı, sahasında Hollanda kulübü AZ Alkmaar ile karşılaştı. Mücadeleyi, Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Misafir AZ Alkmaar, 41. dakikada Reijnders ile öne geçti. Fakat West Ham United, Benrahma'nın (penaltıdan) 67 ve Antonio'nun 76. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Yarı final rövanş karşılaşmaları 18 Mayıs'ta, UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ise 7 Haziran'da oynanacak.