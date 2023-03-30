UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza UEFA, Fiorentina maçında yaşanan olaylar nedeniyle Sivasspor'a sıradaki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'a para cezası verildiğini duyurdu.

UEFA, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimize verdiği cezaları açıkladı. Fiorentina maçındaki olaylar sebebiyle Sivasspor'a 1 Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verildi. Sevilla karşılaşmasında yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe, Avrupa'daki bir sonraki maçında en az 5 bin koltuk kapatma ve 44 bin euro ceza aldı. Öte yandan UEFA, Trabzonspor'a 20 bin euro para cezası ve Sivasspor futbolcusu Hakan Arslan'a UEFA karşılaşmalarında 3 maç men cezası verdi. Neler olmuştu ? Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fiorentina'yı konuk ettiği mücadele esnasında sahaya giren bir taraftar, Fiorentina oyuncusu Alessandro Bianco'ya saldırmıştı. Fenerbahçe'nin Sevilla'yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 maçı sırasında ise sarı-lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde atarak oyunun durmasına sebep olmuştu.