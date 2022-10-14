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    Uğurcan Çakır: Şu an yüzde yüzüme yakınım

    Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, 4-0 kazanılan Monaco, mücadelesini değerlendirdi.
    • 14.10.2022 - 01:17
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    Uğurcan Çakır: Şu an yüzde yüzüme yakınım

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı bordo-mavililer, 4-0'lık skorla mağlup etti.

    Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Monaco maçındaki galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.

    "Çok net bir skorla galibiyetle ayrıldık"

    Başarılı file bekçisi, "Deplasmanda oyuna iyi başladık ama 10 kişi kalınca bizim için dezavantaj oldu. İstediğimizi yapıyorduk ama bir kişi eksik oynamak tabii ki çok zor. Monaco çok iyi bir takım. Ama bu maç onun telafisi oldu. Çok net bir skorla galibiyetle ayrıldık. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

    Uğurcan Çakır: Şu an yüzde yüzüme yakınım #1

    "Şu an yüzde yüzüme yakınım"

    Performansıyla ilgili konuşan milli eldiven, "Bu sezon daha iyi başladım ama sonra bir sakatlık geçirdim. 15-20 gün bir şey yapamadım. Toparlanmam biraz zaman aldı. Şu anda kendimi yüzde yüzde yakın hissediyorum. İnşallah performansımı yükselterek devam etmek istiyorum. Sakatlık geriye götürdü. Sezona kuvvetli başlamıştım. Ama şu an yüzde yüzüme yakınım." ifadelerini kullandı.

    "Beşiktaş, çok zor bir maç"

    Ligde Beşiktaş ile oynayacakları maçın sorulması üzerine 26 yaşındaki futbolcu, "UEFA'da bir iddiamız var. Ligde de çok iyi bir konumdayız. Kasımpaşa maçında istediğimiz oyunu oynamadık, pozisyonlarımız var ama skoru alamadık. Beşiktaş, çok zor bir maç. Beşiktaş iyi bir takım ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Yüzde yüzümüzü verip, galip gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

    Uğurcan Çakır: Şu an yüzde yüzüme yakınım #2

    "Taraftar çok iyiydi"

    Son olarak taraftarın Monaco maçındaki performansına da değinen Uğurcan Çakır, "Taraftar çok iyiydi. Geçen maç biraz sıkıntılıydı (Gülerek) Onlar böyle desteklediği sürece, mağlup olmayız. İçeride her maçın favorisi biziz. Bugün çok iyilerdi. Hepsine teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.


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