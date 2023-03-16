Ülke puanı sıralamasında son durum Avrupa'da kalan 3 temsilcimiz Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir de rakiplerine elenerek turnuvalara veda etti. Bununla birlikte Türkiye 20. sırada başladığı sezonu 12. sırada bitirerek 8 sıra kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe, Sevilla'ya 2-0'lık mağlubiyetin rövanşında 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Konferans Ligi'nde ise temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor rakipleri Gent ile Fiorentina'ya 4-1 kaybederek elendi. Böylelikle bütün takımlarımız Avrupa'ya veda etti.

13. sıraya düşme ihtimalimiz var

Böylelikle Türkiye 20. sırada başladığı sezonu 12. sırada bitirerek 8 sıra ilerledi. Basel'in performansına göre, ülkemizin 13. sıraya düşme ihtimali bulunuyor.

2024-2025 sezonunda 5 takım katılacak

Türkiye her iki şartta da, 2024-25 sezonunda UEFA turnuvalarına 5 takım gönderecek. Bu durumda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım, Avrupa Ligi'ne 1 takım, Konferans Ligi'ne ise 2 takım gidecek.

Şampiyonun doğrudan katılması için ilk 10'a girmemiz gerekiyordu

Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonundan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer alması gerekiyordu ancak 3 takımın birden elenmesiyle birlikte bu şans ortadan kalktı.