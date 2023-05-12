West Ham United cephesinden Halil Umut Meler tepkisi

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk etti.
London Stadı'nda oynanan karşılaşmayı West Ham, 2-1 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.
Bu mücadeleye ise hakem Halil Umut Meler'in kararları damga vurdu.
West Ham cephesi faul olduğunu belirtti
Müsabakanın 41. dakikasında Tijjani Reijnders'in uzaklardan golüyle 1-0 öne geçen AZ Alkmaar, mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Golün ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden West Ham United, gol öncesinde Paqueta'ya faul yapıldığı görüşünü savundu.
Taraftarlar sosyal medyada eleştirdi
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulunan West Ham United forması giyen futbolcular, golün iptalini istedi.
Pozisyon VAR'da incelenirken gol kararı geçerli sayıldı. Ancak West Ham taraftarları, özellikle sosyal medyada Halil Umut Meler'e gol kararı nedeniyle yoğun tepki gösterdi.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)