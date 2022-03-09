Xavi: Galatasaray kaliteli bir takım

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele öncesinde Barcelona Teknik Direkörü Xavi Hernandez, açıklamalarda bulundu.

Xavi açıklamalarında, "Çok heyecanlıyız. Coşku ve heyecan yaratan bir UEFA Avrupa Ligi turnuvası yaşıyoruz. Napoli öncesi çok iyi hislerimiz vardı. Form durumumuz çok iyi ve düşürmek istemiyoruz. İyi oynayarak şansımız devam ettirmeli ve Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz.

Başkan Joan Laporta ile iyi bir ilişkim var. O ikiyüzlü biri değil. Doğal bir lider ve harika bir ekibi var. Mateo ve Jordi ile birlikte iyi anlaşıyoruz. Laporta yüz yüze konuşmayı ve direkt olmayı sever. Birlikte olmaktan keyif alıyorum.

Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledim. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam.

"GALATASARAY'IN LİGDEKİ YERİ KALİTESİYLE EŞİT DEĞİL"

Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Bence Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Bence Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak ve bu durumdan kurtulacak.

İki hedefimiz var. La Liga'da Şampiyonlar Ligi vizesini almak ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Avrupa Ligi hayalimiz ama La Liga, sezonu ne durumunda bitireceğimizi, işlerin ne derece yolunda gittiğini de gösterecek. Bu ikisi sezon hedeflerimiz.

"KENDİMİZİ AVRUPA LİGİ'NİN FAVORİLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz. Barcelonizm'in yarattığı bir ilüzyon var sadece. Her maç Barça için bir sınavdır. Bizim başardığımız bir şey henüz yok. Sadece devam etmeliyiz.

Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler.

Bernabeu, Messi'nin bahçesi mi değil mi bilmiyorum.

Leo, Bernabeu'da harikalar yarattı ama bunu sadece Bernabeu'da değil birçok yerde yaptı. Muhteşem bir maç olacak ve dostumun kazanmasını isterim. Leo ve Neymar benim arkadaşlarım. Onlar için en iyisini diliyorum.

"GALATASARAY ÇOK KOMPAKT BİR TAKIM"

Galatasaray, çok kompakt bir takım. Dome'nin adım adım kendi modelini inşa ettiğini gördüm. Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi...

Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz.

Birçok konuda mutlu ve memnunum. Koeman, bizimkinden daha farklı bir modelde futbol oynatıyordu. O modeli değiştirmek kolay olmadı. Zamana ihtiyacımız vardı ve zaman içinde çok geliştik. İyi bir form durumundayız, iyi bir noktadayız ama daha başardığımız hiçbir şey yok. Hedeflerimiz devam ediyor ve bu hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.





"GELECEĞE DEĞİL BUGÜNE BAKIYORUM"

Ben şu an geleceğe değil bugüne bakıyorum. Futbolcularım fırsatın ne zaman geleceğini bilemez ama bunun için iyi çalışmalılar. Bu yüzden Martin, Riqui, Oscar veya Eric gibi iyi çalışan oyuncularımı dışarıda bırakmak canımı yakıyor. Sıkı çalışmaya devam etmeleri konusunda ısrar ediyorum.

Beni Haaland ile görmüşsünüz, bilmiyorum. Tüm futbolcular için Barcelona, her zaman olmak istenen yerdir. Ben buraya geldiğimden beri Barcelona'ya hayır diyen bir futbolcu olmadı! Ben bir futbolcuyla konuşuyorsam onunla oyun modeli, antrenmanlar üzerine konuşurum. Kulüp, harika şehir ve Barcelona tarihi! Konuştuğumuz futbolcuları Barça'ya gelmenin altın bir fırsat olduğuna ikna etmeye çalışıyorum.

"PENA ÇOK CESUR BİR KARAR ALDI"

Inaki Pena çok cesur bir karar aldı. Burada Ter Stegen ve Neto ile rekabet halindeydi. Galatasaray'a gitti ancak onu her maç izliyoruz. Galatasaray'da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Pena ile ilgili düşüncemiz, Barcelona'ya çok daha iyi halde dönmesi ve ardından onunla yola devam etmek.

Koeman ile başkan Laporta arasındaki ilişki hakkında yorum yapmak istemiyorum. Koeman, benim her zaman en sevdiğim futbolculardan biri olmuştur.

Ona çok büyük saygı duyuyorum. O bizim efsanemiz ve ben Barça B'de antrenörken bana çok yardımcı oldu. Bir ikon olarak kulübün zor zamanlarında görevi kabul etti. Gençlerle oynadı, cesur kararlar aldı ve genç oyuncular için herkesle mücadele etti. Bana Koeman'ı sorarsanız, size sadece güzel sözler söylerim!"