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    Yusuf Erdoğan: Hedef yine şampiyonluk

    Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan 4-0 kazanılan Monaco maçı sonunda konuştu.
    • 14.10.2022 - 01:16
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    Yusuf Erdoğan: Hedef yine şampiyonluk

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi.

    Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'un Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "İyi bir kadroya sahibiz"

    Yusuf Erdoğan yaptığı açıklamada, "Avrupa Ligi'nde devam etmek için önemli bir maçtı. Bugün hem iyi oyun ve hem iyi skorla önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz gruptan çıkmak. Daha üst turlara geçebilmek. İyi bir kadroya sahibiz. Gerçekten iyi bir insan grubuna sahibiz." dedi.

    "İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum"

    Takım içindeki havaya değinen başarılı oyuncu, "Benim burada 9-10 ay oldu, hiçbir tartışma görmedim. herkes birbiriyle çok iyi. Dışarıdan ulusal basından bizi yıpratmaya çalışan şeyler var. Ama biz gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yusuf Erdoğan: Hedef yine şampiyonluk #1

    "Hedef yine şampiyon olmak"

    Yusuf Erdoğan ayrıca, "Son şampiyon olarak, hedef yine şampiyon olmak. Ülke futbolundan alacak kupamız, şampiyonluğumuz var. Emin adımlarla gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde çıkmak için biz de varız dedik." diyerek sözlerini noktaladı.


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