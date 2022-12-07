TFF'den EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği için tek başına başvuru yaptığını ifade etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'a katıldığı canlı yayında uluslararası turnuvalara ev sahipliği için adaylık başvurularıyla ilgili konuştu.

Büyükekşi, Türkiye olarak EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği için müracaat edildiğini belirterek iki turnuvadan birini almayı ümit ettiklerini ifade etti.

"Şehirlerimizi seçtik, ön çalışmayı yapıp UEFA'ya bildirdik"

Euro 2028 ve Euro 2032 için başvuruyu UEFA'ya bildirdiklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "2028 için İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere ortak müracaat yaptı. Biz tek müracaat ettik. 2032 için de İtalya tek başına müracaat etti, biz de tek başımıza müracaat ettik. Bizim dünya çapında çok önemli statlarımız var.

Şehirlerimizi seçtik, ön çalışmayı yapıp UEFA'ya bildirdik. Yeni bir ülke müracaat edemez artık süre bitti. Türkiye ikisinde de adaylık için var. Birini alacağımızı umuyoruz." dedi.





"2028 ya da 2032'den birini alırız diye ümit ediyoruz"



Statları kendilerinin seçmediklerini UEFA'nın kriterleri olduğunu belirten Büyükekşi, "Biz kendi kriterlerimize göre seçmiyoruz şehirleri. UEFA'nın kriterleri var. Stat kapasiteleri var. Şehirlerarası mesafe kriterleri var. En az 60-70 bin kişilik bir stat olacak, 50 bin kişilik stat olacak gibi...

Bizim birçok stadımız 33 bin kişilik ve sırf bunun için böyle. Statlarımızın durumu ve zemini de önemli. Biz 2028 ya da 2032'den birini alırız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.