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    Barcelona Emre Demir'i resmen açıkladı

    Barcelona Emre Demir'i resmen açıkladı

    Barcelona, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'in transferini açıkladı. Genç oyuncu Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 19:56
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 20:22
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    Barcelona kadrosuna bir Türk futbolcuyu daha kattı.

    Barcelona, Kayserispor'dan transfer ettiği 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Demir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    "Hoş geldin aslanım"

    Barcelona, daha önce kadrosuna kattığı Emre Demir için bir paylaşım yaptı.Katalan devinin Türkiye'deki resmi hesabından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki futbolcunun fotoğrafı kullanıldı ve "Hoş geldin Emre Demir, hoş geldin aslanım" ifadeleri kullanıldı.

    Barcelona'nın 2021 yılında kadrosuna kattığı Emre Demir, geçen sezonu Kayserispor'da geçirmişti.

    2 milyon euro bonservis ödenecek

    Barcelona, bu transfer için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Barcelona, geçen sezon Emre Demir için şu açıklamayı yapmıştı:

    "Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi." ifadelerini kullanmıştı.

    Barcelona Emre Demir'i resmen açıkladı VİDEO


    Barcelona Emre Demir i resmen açıkladı #1

    Barcelona Emre Demir i resmen açıkladı #2

    Barcelona Emre Demir i resmen açıkladı #3


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