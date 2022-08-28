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    12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a yenildi

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Sırbistan'a mağlup oldu.
    • 28.08.2022 - 22:03
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 22:17
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    12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a yenildi

    Basketbol FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Türkiye, sahasında Sırbistan'a 79-72 yenildi.

    Elemelerin I grubunda Belçika, Yunanistan, Letonya, Sırbistan ve Büyük Britanya’yla aynı grupta yer alan milli takımımız, bu sonuçla 2. turdaki ikinci yenilgisini aldı. İlk turdaki sonuçların da bir üst tura taşınması nedeniyle Türkiye, böylelikle grupta 4 mağlubiyete ulaşmış oldu.

    2. turdaki ikinci maçında da sahadan galibiyetle ayrılan Sırbistan Milli Takımı ise toplamda 3. galibiyetini aldı.

    FIBA EuroBasket’teki ilk karşılaşmasında milli takımımız, 1 Eylül Perşembe günü saat 17.15’te Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynanacak.

    12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri nde Sırbistan a yenildi #1

    Skorer oyuncular

    Türkiye’de Furkan Korkmaz 18 sayı, 2 top çalma; Alperen Şengün 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist; Cedi Osman 22 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Shane Larkin 4 sayı, 4 ribaund, 7 asistle oynadı.

    Sırbistan’da ise Nikola Jokic 24 sayı, 9 ribaund; Marko Guduric 14 sayı, 6 asist; Vladimir Lucic 11 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Nikola Kalinic 14 sayı, 6 ribaundla mücadele etti.

    12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri nde Sırbistan a yenildi #2


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