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    12 Dev Adam, Eurobasket'te Bulgaristan'ı yendi

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti.
    • 03.09.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 19:00
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    12 Dev Adam, Eurobasket'te Bulgaristan'ı yendi

    2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

    Mücadele'nin ilk yarısı çekişmeli başa baş bir oyuna sahne oldu. Soyunma odasına gidilirken 52-50 gerideydik.

    Soyunma odasından daha etkili dönen Milliler, farkı kapatarak öne geçti. 3.çeyrek 12 Dev Adam'ın 75-71 üstünlüğüyle geçildi.

    A Milli Takım 2'de 2 ile başladı

    Son çeyrekte etkili oyununa devam eden ve farkı açan Milliler, maçtan 101-87 galip ayrılarak Karadağ'dan sonra Bulgaristan'ı da yenerek turnuvaya 2'de 2 ile başladı. 12 Dev Adam'da Cedi Osman 22, Alperen Şengün 20, Shane Larkin 13 sayı ile oynadı. Bulgaristan'da ise Aleksandar Vezenkov'un 28 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    12 Dev Adam, Eurobasket te Bulgaristan ı yendi #1

    12 Dev Adam, Eurobasket te Bulgaristan ı yendi #2

    12 Dev Adam, Eurobasket te Bulgaristan ı yendi #3

    12 Dev Adam, Eurobasket te Bulgaristan ı yendi #4

    12 Dev Adam, Eurobasket te Bulgaristan ı yendi #5

    12 Dev Adam, Eurobasket te Bulgaristan ı yendi #6


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