12 Dev Adam, Eurobasket'te Bulgaristan'ı yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.



Mücadele'nin ilk yarısı çekişmeli başa baş bir oyuna sahne oldu. Soyunma odasına gidilirken 52-50 gerideydik.

Soyunma odasından daha etkili dönen Milliler, farkı kapatarak öne geçti. 3.çeyrek 12 Dev Adam'ın 75-71 üstünlüğüyle geçildi.

A Milli Takım 2'de 2 ile başladı

Son çeyrekte etkili oyununa devam eden ve farkı açan Milliler, maçtan 101-87 galip ayrılarak Karadağ'dan sonra Bulgaristan'ı da yenerek turnuvaya 2'de 2 ile başladı. 12 Dev Adam'da Cedi Osman 22, Alperen Şengün 20, Shane Larkin 13 sayı ile oynadı. Bulgaristan'da ise Aleksandar Vezenkov'un 28 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.