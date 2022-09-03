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- 12 Dev Adam, Eurobasket'te Bulgaristan'ı yendi
12 Dev Adam, Eurobasket'te Bulgaristan'ı yendi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti.
- 03.09.2022 - 18:54
- Güncelleme : 03.09.2022 - 19:00
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.
Mücadele'nin ilk yarısı çekişmeli başa baş bir oyuna sahne oldu. Soyunma odasına gidilirken 52-50 gerideydik.
Soyunma odasından daha etkili dönen Milliler, farkı kapatarak öne geçti. 3.çeyrek 12 Dev Adam'ın 75-71 üstünlüğüyle geçildi.
A Milli Takım 2'de 2 ile başladı
Son çeyrekte etkili oyununa devam eden ve farkı açan Milliler, maçtan 101-87 galip ayrılarak Karadağ'dan sonra Bulgaristan'ı da yenerek turnuvaya 2'de 2 ile başladı. 12 Dev Adam'da Cedi Osman 22, Alperen Şengün 20, Shane Larkin 13 sayı ile oynadı. Bulgaristan'da ise Aleksandar Vezenkov'un 28 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.