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    12 Dev Adam, Rusya'yı geçemedi

    A Milli Erkek Basketbol Takımımız hazırlık mücadelesinde Rusya'ya 64-77 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 21:48
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    12 Dev Adam, Rusya'yı geçemedi

    Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya ile karşı karşıya geldi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-14 önde tamamlayan Rusya soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti.

    12 Dev Adam, Rusya yı geçemedi #1

    MİLLİ TAKIM, RUSYA'YA MAĞLUP OLDU

    Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı açmayı başaran Rusya karşılaşmanın bu bölümünü 56-45 galip tamamlarken maçı da 77-64 kazandı.

    A Milli Erkek Basketbol takımı dün oynanan hazırlık maçında ise Rusya'yı 80-62 mağlup etmişti.

    12 Dev Adam, Rusya yı geçemedi #2

    12 Dev Adam, Rusya yı geçemedi #3

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