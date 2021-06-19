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12 Dev Adam, Rusya'yı geçemedi
A Milli Erkek Basketbol Takımımız hazırlık mücadelesinde Rusya'ya 64-77 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 19.06.2021 - 21:48
Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'ya ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-14 önde tamamlayan Rusya soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti.
MİLLİ TAKIM, RUSYA'YA MAĞLUP OLDU
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı açmayı başaran Rusya karşılaşmanın bu bölümünü 56-45 galip tamamlarken maçı da 77-64 kazandı.
A Milli Erkek Basketbol takımı dün oynanan hazırlık maçında ise Rusya'yı 80-62 mağlup etmişti.