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    12 Dev Adam'ın konuğu Sırbistan

    FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'nda mücadele eden Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı, grubun ikinci maçında Sırbistan'ı konuk edecek.
    • 28.08.2022 - 10:29
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    12 Dev Adam'ın konuğu Sırbistan

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında 28 Ağustos Pazar günü Sırbistan'ı konuk edecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Kapalı gişe oynanacak müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

    Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenildi. Sırbistan ise sahasında Yunanistan'ı 100-94 mağlup etti.

    12 Dev Adam ın konuğu Sırbistan #1

    5. sıradayız

    Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 3'ünden mağlup ayrılan Sırbistan ise averajla 4. basamakta bulunuyor.

    Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.


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