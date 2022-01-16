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- Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 18:11
- Güncelleme : 16.01.2022 - 18:14
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 22. hafta maçında Zalgiris takımı ile karşı karşıya gelecek.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'la karşılaşan Fenerbahçe maçı, 94-80'lik bir skorla kazandı.
Bu hafta oynayacağı Zalgiris maçını kazanarak üstlere doğru tırmanmak isteyen Fenerbahçe, eksiklerine rağmen kazandığı son maçın morali ile sahada olacak.
Maçı izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 20 Ocak Perşembe günü 20.45’te Zalgiris Kaunas ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçların bilet satışı 12 Ocak Çarşamba günü başladı.
BİLET FİYATLARI
- Saha içi A-D-G sıraları: 1250 TL
- Saha içi B-E-H sıraları: 850 TL
- Saha içi C-F-J sıraları: 750 TL
- Localar: 400 TL
- 346(Açık Loca): 350 TL
- Kategori 1: 250 TL
- Sky Lounge: 200 TL
- Kategori 2: 175 TL
- Kategori 3: 125 TL
- Kategori 4: 100 TL
- Kategori 5: 70 TL
- Kategori 6: 60 TL
- Kategori 7: 50 TL
- Öğrenci Tribünü: 25 TL