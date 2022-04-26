Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta?

THY EuroLeague'de 2021-2022 sezonu play-off maçları devam ederken, Anadolu Efes'in mücadelesi sürüyor.

Euroleague'de normal sezonu ilk 4 içinde bitiremeyen Anadolu Efes, play-off turunda Olimpia Milano ile karşılaşacak.

İlk maçı İtalya temsilcisine karşı kazanan son şampiyon, final yolunda oldukça kritik bir haftaya girdi.

Anadolu Efes'in 1-1'e getirdiği seride yeniden üstünlüğü elde etmesi için bu maçı kazanması gerekiyor.

Maçı izlemek ve Anadolu Efes'e destek vermek isteyenler ise karşılaşmanın zaman ve saatini araştırıyor.

Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 26 Nisan (Bugün) 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa'da 764. maç

Avrupa arenasındaki 764. maçına çıkacak olan Anadolu Efes bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 516. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet ve 238 yenilgi elde etti.