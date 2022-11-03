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    12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Elemeleri'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
    • 03.11.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 17:32
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    12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı müsabakaların 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

    Rakiplerimiz Belçika ve Sırbistan

    Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

    12 Dev Adam ın aday kadrosu açıklandı #1

    Milliler 5 Kasım'da toplanıyor

    5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanacak Milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

    12 Dev Adam ın aday kadrosu açıklandı #2

    16 kişilik aday kadromuz

    Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scott Jordan Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Skopje).

    12 Dev Adam ın aday kadrosu açıklandı #3


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