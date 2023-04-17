35 sayı ile rekor kıran Breanna Stewart: Hedefimiz EuroLeague'di Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Breanna Stewart, şampiyon oldukları için harika hissettiğini belirtti.

Fenerbahçe, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin önemli ismi Breanna Stewart açıklamalarda bulundu.

"Kupayla dönüyoruz"

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu seçilen ve finalde 35 sayı kaydederek hem rekor kıran hem de takımının kupayı kazanmasında büyük pay sahibi olan Breanna Stewart, şöyle konuştu:

"Harika hissediyorum. Hedefimiz Euroleague kupasını kazanmaktı. Finali kazandık ve kupayla evimize dönüyoruz."

"Mutluluk verici"

2021 yılında dünyaya gelen kızı Ruby'nin ilk şampiyonluğu olduğunun sorulması üzerine ise tecrübeli oyuncu sözlerini şu şekilde tamamladı: