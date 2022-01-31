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Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 24. hafta maçında Fransa'nın LDLC Asvel ekibi ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?