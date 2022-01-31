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- Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 12:40
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçını takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel maçına dair detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - LDLC Asvel EuroLeague maçı, 1 Şubat 2022 Salı günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, BeIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Sporseverler, bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. LDLC Asvel ise yaptığı 22 müsabakanın 9'unu kazanırken, 13'ünü kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı LDLC Asvel, 84-82'lik skorla kazanmıştı.
Ligde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun 4, LDLC Asvel'in de bir maçı ertelendi.