Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 27. hafta maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında en önemli rakiplerinden birisi olan Real'ı yenen Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçı ise ertelendi.

Fenerbahçe'nin artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Bayern maçının ne zaman oynanacağı henüz belli değil.

Ancak Fenerbahçe Beko bu hafta oynayacağı Monaco maçını kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor.

Bu kapsamda taraftarlar ise "Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 25 Şubat 2022 - Cuma günü oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma saat 22:00'de beIN SPORTS 3 ekranlarından yayınlanacak.

THY Euroleague'in 26. haftasında 11 Şubat 2022 Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı, Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.