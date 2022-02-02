Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 25. hafta maçında AX Armani Ex. Olimpia Milano ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında AX Armani Ex. Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne ekibini 85-76 yendi.

İyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe Beko, AX Armani Ex. Olimpia Milano maçını kayıpsız tamamlamak istiyor.

Maçı izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - AX Armani Ex. Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı-lacivertliler çift maç haftasında 3 Şubat Perşembe günü Olimpia Milano'ya konuk olacak. Saat 22:30'da başlayacak olan karşılaşma, beIN SPORTS 3 ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca ligde koronavirüs salgını nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun 4 maçı ertelendi.