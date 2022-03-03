THY EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 28. hafta maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Bu iki Türk takımının karşılaşması nefes kesen anlara sahne olmaya hazırlanırken, kazanan takım büyük avantaj elde edecek.

Türk taraftarlarını aldıkları başarılı sonuçlarla mutlu eden bu iki takımın karşılaşma saati araştırılmaya başlandı.

Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart Perşembe günü oynanacak. beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşma saat 20:30'da ekrana gelecek. Bu dev karşılaşmayı izlemek isteyenlerin beIN SPORTS ekranlarına üye olması gerekmekte.

FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES'IN SIRASI

Anadolu Efes 13 galibiyet 12 mağlubiyet ile 9’uncu; Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyet 12 mağlubiyet ile 10’uncu sırada yer alıyor.

Bu iki güçlü takım, EuroLeague'de nefes kesen bir derbiye hazırlanıyor.