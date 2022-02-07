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- Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 14:12
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
8 Şubat Salı gnü daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Real Madrid maçına çıkacak olan Fenerbahçe, ara vermeden Bayern münih ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko için oldukça yoğun bir hafta başlarken, 25. hafta maçında ise AX Armani Ex. Olimpia Milano'yu 60- 71 yenmeyi başardı.
Feenrbahçe'nin heyecan dolu maçını kaçırmak istemeyenler, "Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 11 Şubat Cuma günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bayern Münih ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 20:45'te başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın bilet satışları ise 5 Şubat Cumartesi günü başladı.
BİLET FİYATLARI
- Saha içi A-D-G sıraları: ₺1250
- Saha içi B-E-H sıraları: ₺850
- Saha içi C-F-J sıraları: ₺750
- Localar: ₺400
- 346 (Açık Loca): ₺350
- Kategori 1: ₺250
- Sky Lounge: ₺200
- Kategori 2: ₺175
- Kategori 3: ₺125
- Kategori 4: ₺100
- Kategori 5: ₺70
- Kategori 6: ₺60
- Kategori 7: ₺50
- Öğrenci Tribünü: ₺25