Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes'in play-off serisi başlıyor. Geçen yılın şampiyonu Efes, Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de 2021-2022 sezonu play-off maçları yarın başlayacak..

Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan ve normal sezonu 6. sırada bitiren Anadolu Efes, yeniden kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

Play-off maçları kapsamında 6.sırada olan Anadolu Efes, normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Olimpia Milano ile karşılaşacak.

Normal sezonu lider tamamlayan Barcelona takımı ise 8. sıradaki Bayern Münih'i konuk edecek.

Anadolu Efes'i bu zorlu mücadelede yalnız bırakmak istemeyenler, "Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman?

Turkish Airlines EuroLeague Olimpia Milano - Anadolu Efes play-off 1. maçı 19 Nisan Salı günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS Haber'den şifresiz yayınlanacak.

Normal sezonda oynanan iki mücadeleyi de İtalyan ekibi kazanmıştı. (75-71, 77-83) Bu serinin kazananı, Final Four'da Olimpiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.