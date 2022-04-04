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    A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı

    A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:31
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    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştı.

    Bugün TBF'den yapılan açıklamada, Milli Takımı Başantrenörü Orhan Ene ile yolların ayrıldığı belirtildi.

    Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

    Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene’ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    A Milli Basketbol Takımı nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı #1

    ERGİN ATAMAN İDDİASI

    Öte yandan milli takım antrenörlüğü için öncelikli adayın Ergin Ataman olduğu öğrenildi.

    TBF yetkilileri, Ataman'la önümüzdeki günlerde masaya oturup koşulları görüşecek. Ataman daha önce de Milli Takım antrenörlüğü yapmıştı.

    A Milli Basketbol Takımı nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı #2


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