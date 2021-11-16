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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus ve Büyük Britanya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.