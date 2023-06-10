A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'yı farklı geçti 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında ağırladığı Yeni Zelanda'yı 89-64 mağlup etti.

AA

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, mücadeleden 89-64'lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya, hücumlarda karşılıklı sayı üreterek başlayan ekipler, ilk 5 dakikalık bölümü 8-8 beraberlikle geçti. Son bölümde Gökşen Fitik ve Meltem Yıldızhan'dan gelen sayılarla oyuna ağırlığını koyan milliler, çeyreği 19-12 üstün tamamlayan taraf oldu.

Devreyi 11 sayı farkla önde bitirdik

İkinci periyotta farkı eritmeye çalışan konuk ekip, Krystal Leger-Walker'in iyi oyunuyla ilk bölümde farkı 3 sayıya kadar indirmesine rağmen (25-22), Alperi Onar'ın sayılarıyla tekrar çıkış yakalayan Türkiye, çeyreğin son 4 dakikasına 30-22 önde girdi.

Çekişmeye sahne olan son bölümde, Yeni Zelanda farkı 2 sayıya kadar düşürse de (30-28), Pelin Derya Bilgiç'in üçlükleriyle 11 sayılık fark yakalayan Türkiye, devreyi 39-28 üstün bitirdi.

Milliler, farkı açarak kazandı

Üçüncü periyotun ilk yarısında iyi oyununu sürdüren ve rakibinin çift hanelerdeki farkı eritmesine izin vermeyen Türkiye, son bölümdeyse rakibini üçlük yağmuruna tuttu. Milliler Sevgi Uzun, Derin Erdoğan, Meltem Yıldızhan ve Gökşen Fitik'ten bulduğu üçlüklerle son çeyreğe 22 sayılık farkla, 67-45 önde girdi.

Son çeyrekte de oyundan kopmayan ve Derin Erdoğan'ın üst üste üçlükleriyle farkı bitime 8 dakika kala 26 sayıya kadar çıkaran (73-47) Türkiye, karşılaşmayı 89-64 kazandı.