A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Melek Uzunoğlu kadrodan çıkarıldı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Melek Uzunoğlu, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

AA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran'da Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde sezonu tamamlayan oyuncularla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Melek Uzunoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıktı

Melek Uzunoğlu'nun sakatlığı nedeniyle geniş aday kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Türkiye, şampiyonada Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile D Grubu'nda mücadele edecek.