A Milli Takım, Belçika'ya kaybetti A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika'ya 84-66 yenildi.

AA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Belçika'ya 84-66 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, Cordoba Şehir Turnuvası'ndaki ikinci ve son maçında Belçika ile karşılaştı.

Milli Takım sahadan mağlup ayrıldı

Vista Alegre Belediye Spor Sarayı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını 39-33 geride kapatan milliler, parkeden 84-66 mağlup ayrıldı.

A Milli Takım'da Tilbe Şenyürek 18, Sevgi Uzun ise 13 sayı ile oynadı. Belçika'da ise Julie Vanloo 20 sayı ile maçı bitirdi.

Milliler, dün ev sahibi İspanya ile yaptığı maçı da 76-37 kaybetmişti.