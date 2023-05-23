A Milli Takım, Yunanistan'ı devirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile yaptığı maçı 90-75 kazandı.

AA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Potanın Perileri mücadeleden 90-75'lik skorla galip ayrıldı.

İlk yarı çekişmeli geçti

Karşılaşmaya iyi başlayan Yunanistan, Stamolamprou, Fasoula ve Bosgana'nın basketleriyle ilk periyodu 23-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan konuk ekip, dış atışlardan bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Tilbe Şenyürek'in üst düzey performansıyla oyuna ağırlığını koyan A Milli Takım, 19. dakikada 41-40 öne geçti ve soyunma odasına 48-46 üstün gitti. Tilbe Şenyürek, maçın ilk yarısında 22 sayı kaydetti.

Milliler, 15 sayı farkla kazandı

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan ay-yıldızlı takım, yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımazken, hücumda da Meltem Yıldızhan ile skor bularak son çeyreğe 67-54 önde girdi.

Son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen A Milli Takım, müsabakadan 90-75 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, 25 Mayıs Perşembe günü Çekya, 26 Mayıs Cuma günü Letonya ve 27 Mayıs Cumartesi günü Almanya ile hazırlık maçı yapacak.