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A Milli Takım'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek "12 Dev Adam" belli oldu.
- 29.08.2022 - 16:29
- Güncelleme : 29.08.2022 - 16:52
FIBA EuroBasket 2022'de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Milli takımda, Furkan Haltalı ve Metecan Birsen kadrodan çıkarılan son isimler oldu.
Ay-yıldızlılarımızın, 1 Eylül-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası kafilesinde yer alacak basketbolcu listesi şu şekilde: