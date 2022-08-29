A Milli Takım'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek "12 Dev Adam" belli oldu.

FIBA EuroBasket 2022'de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Milli takımda, Furkan Haltalı ve Metecan Birsen kadrodan çıkarılan son isimler oldu.

Ay-yıldızlılarımızın, 1 Eylül-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası kafilesinde yer alacak basketbolcu listesi şu şekilde: