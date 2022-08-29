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    A Milli Takım'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

    Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek "12 Dev Adam" belli oldu.
    • 29.08.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:52
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    A Milli Takım'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

    FIBA EuroBasket 2022'de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

    Milli takımda, Furkan Haltalı ve Metecan Birsen kadrodan çıkarılan son isimler oldu.

    Ay-yıldızlılarımızın, 1 Eylül-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası kafilesinde yer alacak basketbolcu listesi şu şekilde:

    A Milli Takım ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı #1


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