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    Ahmet Nur Çebi: Basketbolda gelirler sıfıra yakın

    Ahmet Nur Çebi, statta sponsorlar için düzenlenen toplantıda konuştu. Çebi, bazı branşlarda yaşanan kötü gidişat için, “Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım.” dedi.
    • 14.12.2022 - 16:11
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    Ahmet Nur Çebi: Basketbolda gelirler sıfıra yakın

    Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılımıyla amatör branşlar basın toplantısı düzenlendi.

    Gerçekleşen toplantıya Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanında sponsor firmanın yetkilileri de katıldı.

    "Gelirler sıfıra yakın"

    Çebi, "Basketbol branşı, biraz karışık durumda. Amatör mü değil mi belli değil. Gelirler sıfıra yakın. Salona gidiyorsunuz, sadece birilerinin dolduruşa getirdiği 5-10 tane genç çocuk var. Bilet parası 10-20 lira, salonda 20 kişi yok." dedi.

    Ahmet Nur Çebi: Basketbolda gelirler sıfıra yakın #1

    "Beşiktaş, bunların arasında kendi camiasının desteğiyle bulunabilir"

    "Mutluluk istiyorsanız, başlangıçta acı çekmeniz gerekir" diyen Çebi, "Rakiplerimize bakıyorsunuz, ya müthiş büyük sponsorları var, ya da kurumsal şirketlere aitler. Beşiktaş, bunların arasında kendi camiasının desteğiyle bulunabilir." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi: Basketbolda gelirler sıfıra yakın #2

    "Çok yakında hep önümüzde olacaklar"

    Kadın futbolunun popüler hale geldiğini söyleyen Çebi, "Kadınların bizi her yerde geçtiğini biliyorum da, bilmeyenlere mesaj olsun. Çok yakında hep önümüzde olacaklar. Zaten baş tacılar, hak ediyorlar." diye konuştu.

    Ahmet Nur Çebi: Basketbolda gelirler sıfıra yakın #3


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