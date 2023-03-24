Alba Berlin'e Kaybeden Anadolu Efes play-off şansını zora soktu Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında konuk olduğu Almanya'nın ALBA Berlin takımına 95-93 yenilen Anadolu Efes, play-off potasından uzaklaştı.

AA

Temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında ALBA Berlin ile karşılaştı.

Almanya'nın başkentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan lacivert-beyazlılar devre arasına da 49-40 geride girdi.

Anadolu Efes iyi başlayamadığı üçüncü çeyrekte sonradan toparlanarak farkı eritti.

Bu bölümü 68-67 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar son periyotta üstünlüğü ele geçirdi.

Anadolu Efes çekişmeli geçen mücadelenin son saniyesindeki baskete engel olamadı ve parkeden 95-93 mağlubiyetle ayrıldı.

Micic'in çabaları yetmedi

Lacivert-beyazlı ekipte 30 sayı ile maçın en skoreri olan Micic ile 19 sayı üreten Clyburn'ün performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Alman ekibinde Smith kaydettiği 25 sayıyla galibiyette başrolü oynayan oyuncu oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri bu sonuçla 30. karşılaşmada 16. mağlubiyetini yaşarken ALBA Berlin ise 9. kez galip geldi.

Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak.