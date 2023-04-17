Ali Koç'un çocuğu eğlendirme çabaları sosyal medyanın gündeminde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın EuroLeague şampiyonu olduğu mücadelede Başkan Ali Koç'un, maç boyunca takımını coşkuyla desteklemesi ve maç sonunda oyuncularını kutlaması gözlerden kaçmadı. Brenna Stewart'ın çocuğunu kucağına alarak sevincini paylaşan Koç'un bu anları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadele sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zaferi getiren sporcu Brenna Stewart ile mutluluğunu paylaştı.

Başkan Ali Koç zafer sonrası parkeye inerek tüm takımı kutladı ve kupa seremonisine katıldı.

Bu sırada Koç'un, finalin yıldızı Brenna Stewart'ın çocuğunu kucağına alarak onu güldürmeye çalışması renkli anlar ortaya çıkardı.

Fenerbahçe'den tarihi ilk

35 sayı kaydeden Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncu oldu. Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbolda Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.