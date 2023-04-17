Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadele sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zaferi getiren sporcu Brenna Stewart ile mutluluğunu paylaştı.
Başkan Ali Koç zafer sonrası parkeye inerek tüm takımı kutladı ve kupa seremonisine katıldı.
Bu sırada Koç'un, finalin yıldızı Brenna Stewart'ın çocuğunu kucağına alarak onu güldürmeye çalışması renkli anlar ortaya çıkardı.
Fenerbahçe'den tarihi ilk
35 sayı kaydeden Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncu oldu. Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbolda Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.