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    Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Aliağa Petkim Spor ve Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..
    • 02.01.2023 - 09:37
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    Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 13. hafta maçında İzmir ekibi Aliağa Petkim Spor’a konuk olacak.

    Sarı lacivertliler Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son maçta evinde Anadolu Efes'i uzatmalara giden maçta 93 - 90 mağlup etti.

    Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague maçında ise deplasmanda Virtus Bologna'ya 92 - 88'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe EuroLeague'de oynadığı son 4 maçıda kaybetti.

    Aliağa Petkim Spor ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet 7 mağlubiyet aldı.

    Basketbolseverler Aliağa Petkim Spor ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın detayları..

    Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

    Aliağa Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı 2 Ocak Pazartesi (bugün) günü saat 18.00'de oynanacak. Enka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.

     

     


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