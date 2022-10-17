Aliağa Petkim Spor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aliağa Petkim Spor - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi‘nde üçüncü hafta heyecanı bu akşam oynanacak Aliağa Petkim Spor - Galatasaray NEF maçı ile sona erecek.İşte maçın detayları..

Türkiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta son maçında Aliağa Petkim Spor ile Galatasaray NEF karşı karşıya gelecek.Mücadelenin kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

Basketbol Süper Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray NEF oynadığı iki maçıda kaybetti.Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı Anadolu Efes'e 77-68 kaybederken evinde oynadığı Pınar Karşıyaka'ya ise 72-70 mağlup oldu.

Aliağa Petkim Spor ligde oynadığı iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.Basketbolseverlerin yakından takip ettiği bu maçın detaylarını sizler için derlerdik.İşte maçın detayları..





Aliağa Petkim Spor - Galatasaray NEF maçı ne zaman?

Aliağa Petkim Spor - Galatasaray NEF maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Aliağa Petkim Spor ile Galatasaray NEF arasında oynanacak maç BeIN Sports 5 kanalından naklen yayınlanacak.

