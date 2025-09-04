Aliağa Petkimspor, Daniel Utomi'yi kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
İzmir temsilcisi, 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Daniel Utomi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
"ARAMIZA KATILDI"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Aliağa'mıza hoş geldin Daniel Utomi. Geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden PBC Astana formasıyla 14.5 sayı, 3.9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele eden kısa forvet Daniel Utomi, yeni sezonda birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı.