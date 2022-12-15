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- Alperen Şengün sahne alıyor! NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Aralık NBA maç programı
Alperen Şengün sahne alıyor! NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Aralık NBA maç programı
- 15.12.2022 - 16:46
NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 16 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarının programını araştırmaya başladı.
Bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets bugün Miami Heat ile kozlarını paylaşacak.
Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.
Basketbolseverler bütün NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.
Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Perşembe günü gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..
NBA'de bu gecenin maç programı
04:00 Houston Rockets - Miami Heat
04:00 Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks
05:00 Utah Jazz - New Orleans Pelicans
06:30 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns