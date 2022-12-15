Alperen Şengün sahne alıyor! NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Aralık NBA maç programı

Alperen Şengün sahne alıyor! NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Aralık NBA maç programı

Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..

NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 16 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarının programını araştırmaya başladı.

Bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets bugün Miami Heat ile kozlarını paylaşacak.

Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.

Basketbolseverler bütün NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.

Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Perşembe günü gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..

NBA'de bu gecenin maç programı

04:00 Houston Rockets - Miami Heat

04:00 Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks

05:00 Utah Jazz - New Orleans Pelicans

06:30 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns