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    Alperen Şengün sahne alıyor! NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Aralık NBA maç programı

    Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..
    • 15.12.2022 - 16:46
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    Alperen Şengün sahne alıyor! NBA'de bu gece hangi maçlar oynanacak? 16 Aralık NBA maç programı

    NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Basketbolseverler 16 Aralık'ta oynanacak NBA maçlarının programını araştırmaya başladı.

    Bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets bugün Miami Heat ile kozlarını paylaşacak.

    Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden güçlü takımlar kıyasıya bir mücadele veriyor.

    Basketbolseverler bütün NBA maçlarını büyük bir keyifle ve ilgiyle yakından takip ediyor.

    Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen  NBA'de heyecan devam ediyor. İşte Perşembe günü gece oynanacak olan NBA maçlarının programı..

    NBA'de bu gecenin maç programı

    04:00 Houston Rockets - Miami Heat

    04:00 Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks

    05:00 Utah Jazz - New Orleans Pelicans

    06:30 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns


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