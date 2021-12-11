- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Alperen Şengün'den kariyer rekoru
Alperen Şengün'den kariyer rekoru
NBA'e gece oynanan 9 maçla devam edildi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, son şampiyon Milwaukee Bucks'a 123-114 yenildi. Alperen, kariyer rekorunu kırdı.
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 10:35
NBA'de heyecan gece oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Son şampiyon Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 yendi ve rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 15 sayı 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekorunu kırdı. Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 17 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaştı.
CEDİ OSMAN'DAN 13 SAYI
Bir diğer milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 13 sayı, 1 ribaunt ve 4 asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves'u 123-106 mağlup etti.
GECENİN SONUÇLARI
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
- Charlotte Hornets 124-123 Sacramento Kings
- Indiana Pacers 106-93 Dallas Mavericks
- Atlanta Hawks 105-113 Brooklyn Nets
- Toronto Raptors 90-87 New York Knicks
- Houston Rockets 114-123 Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves 106-123 Cleveland Cavaliers
- New Orleans Pelicans 109-93 Detroit Pistons
- Oklahoma City Thunder 95-116 Los Angeles Lakers
- Phoenix Suns 111-90 Boston Celtics