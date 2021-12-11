Alperen Şengün'den kariyer rekoru

NBA'e gece oynanan 9 maçla devam edildi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, son şampiyon Milwaukee Bucks'a 123-114 yenildi. Alperen, kariyer rekorunu kırdı.

NBA'de heyecan gece oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Son şampiyon Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 yendi ve rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 15 sayı 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekorunu kırdı. Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 17 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaştı.

CEDİ OSMAN'DAN 13 SAYI

Bir diğer milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 13 sayı, 1 ribaunt ve 4 asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves'u 123-106 mağlup etti.

GECENİN SONUÇLARI

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde: