Alperen Şengün'den Philadelphia 76ers potasına 13 sayı

NBA'de normal sezon 8 karşılaşmayla devam etti.

Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Houston Rockets'ı uzatmalarda 128-122'lik skorla mağlup etti ve 24. galibiyetini kazandı.

Philadelphia'da Joel Embiid 32 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Tyrese Maxey 36 sayı, Kelly Oubre 26 sayı ve milli basketbolcu Adem Bona da 1 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle mücadele etti.

Bu sezonki 16. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynarken, Kevin Durant de 36 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.

LOS ANGELES DERBİSİNDE KAZANAN CLIPPERS

Los Angeles Clippers, derbide Intuit Dome'da karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 112-104'lük skorla yendi.

Bu sezonki 20. galibiyetini elde eden Clippers'ta Kawhi Leonard 24 sayı, Ivica Zubac 18 sayı, 19 ribaund ve James Harden da 18 sayı, 10 asistle katkı verdi.

Ligdeki 17. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic'ın 32 sayısı ve LeBron James'in de 23 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA'DA GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI

Washington Wizards: 97 - Denver Nuggets: 107

Orlando Magic: 97 - Charlotte Hornets: 124

Philadelphia 76ers: 128 - Houston Rockets: 122

Dallas Mavericks: 123 - Golden State Warriors: 115

Minnesota Timberwolves: 115 - Chicago Bulls: 120

Utah Jazz: 109 - San Antonio Spurs: 126

Portland Trail Blazers: 127 - Miami Heat: 110

Los Angeles Clippers: 112 - Los Angeles Lakers: 104