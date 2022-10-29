Alperen Şengün'ün double double'ı Houston Rockets'a yetmedi

Cavaliers , Celtics'i uzatmada yendi

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Misafir ekip Cavaliers, 114-114'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 132-123 kazandı.

Cavaliers'ta 41'er sayı kaydeden Caris LeVert ve Donovan Mitchell galibiyetin mimarları oldular. Evan Mobley 19 sayı, 10 ribaunt, Jarrett Allen da 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman ise 4 sayı, 2 ribaunt üretti.