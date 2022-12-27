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    Alperen Şengün'ün iyi oyunuyla Houston Rockets kazandı

    NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında takımını galibiyete taşıdı. Milli basketbolcu 25 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist yaptı.
    • 27.12.2022 - 15:03
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    Alperen Şengün'ün iyi oyunuyla Houston Rockets kazandı

    NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 133-118 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

    Alperen 10. double-double'ına imza attı

    Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.

    Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.

    Alperen Şengün ün iyi oyunuyla Houston Rockets kazandı #1

    Porter kendi rekorunu kırdı

    Houston Rockets'ta Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve galibiyete önemli katkı verdi. Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

    Alperen Şengün ün iyi oyunuyla Houston Rockets kazandı #2

    Cedi Osman 11 sayı kaydetti

    Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu. Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

    Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

    Alperen Şengün ün iyi oyunuyla Houston Rockets kazandı #3

    NBA'de gecenin sonuçları:

    Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 117-125

    Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 131-142

    Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 113-110

    Chicago Bulls-Houston Rockets: 118-133

    New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 113-93

    San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-122

    Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 124-113

    Alperen Şengün ün iyi oyunuyla Houston Rockets kazandı #4

    Alperen Şengün ün iyi oyunuyla Houston Rockets kazandı #5


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