Alperen Şengün'ün iyi performansı galibiyete yetmedi

NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a 129-117 kaybederken Rockets'ta Alperen Şengün, karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı.

NBA'de normal sezona 8 karşılaşmayla devam edildi.

Minnesota Timberwolves'un, Houston Rockets'ı 129-117 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 dakika 22 saniye süre aldı.

Alperen Şengün 17 sayı ile oynadı

Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, bulduğu 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

NBA'de bu sabaha karşı oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Orlando Magic-Sacramento Kings: 123-126

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 94-98

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans:124-121

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 126-101

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 102-82

Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder: 108-94

Boston Celtics - New York Knicks: 133-118