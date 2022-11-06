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- Alperen Şengün'ün iyi performansı galibiyete yetmedi
Alperen Şengün'ün iyi performansı galibiyete yetmedi
NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a 129-117 kaybederken Rockets'ta Alperen Şengün, karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı.
- 06.11.2022 - 13:21
NBA'de normal sezona 8 karşılaşmayla devam edildi.
Minnesota Timberwolves'un, Houston Rockets'ı 129-117 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 dakika 22 saniye süre aldı.
Alperen Şengün 17 sayı ile oynadı
Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, bulduğu 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
NBA'de bu sabaha karşı oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Orlando Magic-Sacramento Kings: 123-126
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 94-98
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans:124-121
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 126-101
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 102-82
Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder: 108-94
Boston Celtics - New York Knicks: 133-118