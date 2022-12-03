Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.997
-0.72%
BTXN Coin
5.39
-2.35%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi

    NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston Rockets, konferans lideri Phoenix Suns'ın 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.
    • 03.12.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 13 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets, Phoenix Suns deplasmanından 122-121 galip ayrıldı.

    NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sıralardan kurtulmak isteyen Rockets, konferans lideri Suns'ın 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

    Alperen 13 sayı ile oynadı

    Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 30 sayı atan Jalen Green öne çıktı. Jabari Smith 17 sayı, 6 ribaunt ve Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık katkıda bulundu.

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns ı yendi #1

    All-star oyuncusu Booker maçın en skoreri oldu

    Ev sahibi Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker 41 sayı, 8 asistle sahanın en skoreri oldu. Mikal Bridges 22 sayı, 8 ribaunt, Cameron Payne de 20 sayı, 12 asist, 4 top çalmayla oynadı.

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns ı yendi #2

    Cedi Osman 5 sayı attı

    Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Orlando Magic'i 107-96 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns ı yendi #3

    Furkan Korkmaz 6 sayı kaydetti

    Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise takımının 117-109 yenildiği Memphis Grizzlies deplasmanında 6 sayı, 2 asist üretti.

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns ı yendi #4

    Gecenin sonuçları

    Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-116

    Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 129-133

    Boston Celtics-Miami Heat: 116-120 (uzatmada)

    Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 117-109

    Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-96

    Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 114-105

    San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 99-117

    Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-109

    Utah Jazz-Indiana Pacers: 139-119

    Phoenix Suns-Houston Rockets: 121-122

    Golden State Warriors-Chicago Bulls: 119-111

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns ı yendi #5

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns ı yendi #6


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu
    Gündem

    Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 ARALIK 2022 CUMA
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 ARALIK 2022 CUMA

    Görüş Bildir