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- Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi
Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi
- 03.12.2022 - 15:03
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 13 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets, Phoenix Suns deplasmanından 122-121 galip ayrıldı.
NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sıralardan kurtulmak isteyen Rockets, konferans lideri Suns'ın 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı.
Alperen 13 sayı ile oynadı
Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 30 sayı atan Jalen Green öne çıktı. Jabari Smith 17 sayı, 6 ribaunt ve Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık katkıda bulundu.
All-star oyuncusu Booker maçın en skoreri oldu
Ev sahibi Suns'ın all-star oyun kurucusu Devin Booker 41 sayı, 8 asistle sahanın en skoreri oldu. Mikal Bridges 22 sayı, 8 ribaunt, Cameron Payne de 20 sayı, 12 asist, 4 top çalmayla oynadı.
Cedi Osman 5 sayı attı
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Orlando Magic'i 107-96 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle tamamladı.
Furkan Korkmaz 6 sayı kaydetti
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise takımının 117-109 yenildiği Memphis Grizzlies deplasmanında 6 sayı, 2 asist üretti.
Gecenin sonuçları
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-116
Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 129-133
Boston Celtics-Miami Heat: 116-120 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 117-109
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-96
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 114-105
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 99-117
Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-109
Utah Jazz-Indiana Pacers: 139-119
Phoenix Suns-Houston Rockets: 121-122
Golden State Warriors-Chicago Bulls: 119-111