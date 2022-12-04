Alperen Şengün'ün takımı Rockets, son şampiyon Warriors'ı geçemedi

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston Rockets, son şampiyon Golden State Warriors'a mağlup oldu.

NBA'de gecenin dikkat çeken maçlarından Golden State Warriors-Houston Rockets maçında kazanan taraf ev sahibi Golden State oldu.

Golden State 13. galibiyetini aldı

Son şampiyon Golden State Warriors, Chase Center’da ağırladığı Houston Rockets’ı 120-101’lik skorla mağlup etti ve bu sezon 24 karşılaşmada 13. galibiyetini elde etti.

Wiggins ve Curry galibiyette büyük pay sahibi oldu

Golden State de Andrew Wiggins 36 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Stephen Curry de 30 sayı, 3 ribaunt, 10 asist ile galibiyette önemli pay sahibi oldular.

Alperen 12 sayı ile oynadı

Houston’da Kevin Porter Jr. 20 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Los Angeles Clippers 96-123 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 96-105 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 128-135 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 121-108 Orlando Magic

Utah Jazz 111-116 Portland Trail Blazers