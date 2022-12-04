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    Alperen Şengün'ün takımı Rockets, son şampiyon Warriors'ı geçemedi

    NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda Houston Rockets, son şampiyon Golden State Warriors'a mağlup oldu.
    • 04.12.2022 - 11:16
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    Alperen Şengün'ün takımı Rockets, son şampiyon Warriors'ı geçemedi

    NBA'de gecenin dikkat çeken maçlarından Golden State Warriors-Houston Rockets maçında kazanan taraf ev sahibi Golden State oldu.

    Golden State 13. galibiyetini aldı

    Son şampiyon Golden State Warriors, Chase Center’da ağırladığı Houston Rockets’ı 120-101’lik skorla mağlup etti ve bu sezon 24 karşılaşmada 13. galibiyetini elde etti.

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, son şampiyon Warriors ı geçemedi #1

    Wiggins ve Curry galibiyette büyük pay sahibi oldu

    Golden State de Andrew Wiggins 36 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Stephen Curry de 30 sayı, 3 ribaunt, 10 asist ile galibiyette önemli pay sahibi oldular.

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, son şampiyon Warriors ı geçemedi #2

    Alperen 12 sayı ile oynadı

    Houston’da Kevin Porter Jr. 20 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, son şampiyon Warriors ı geçemedi #3

    NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

    Los Angeles Clippers 96-123 Sacramento Kings

    Charlotte Hornets 96-105 Milwaukee Bucks

    Minnesota Timberwolves 128-135 Oklahoma City Thunder

    Toronto Raptors 121-108 Orlando Magic

    Utah Jazz 111-116 Portland Trail Blazers

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, son şampiyon Warriors ı geçemedi #4

    Alperen Şengün ün takımı Rockets, son şampiyon Warriors ı geçemedi #5


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