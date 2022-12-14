Alperen’li Houston, evinde Phoenix karşısında galip

NBA’de Houston Rockets, Phoenix Suns’u 111-97 mağlup etti ve bu sezon 9. galibiyetini aldı.

NBA’de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti.

Houston Rockets, Toyota Center’da karşılaştığı Phoenix Suns’u 111-97’lik skorla mağlup etti ve bu sezon 27. karşılaşmasında 9. galibiyetini aldı.

Alperen'in performansı

Houston’da Jalen Green 26 sayı, 7 ribaund, 4 asist, Kevin Porter Jr. 18 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün 10 sayı, 16 ribaund, 2 asist ile galibiyetin mimarı oldular.

Phoenix’de ise Mikal Bridges 18 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve Chris Paul 13 sayı, 6 ribaund, 7 asist ile mağlubiyeti engelleyemedi.

Boston galibiyete uzatmalarda ulaştı

Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Boston Celtics, konuk olduğu Los Angeles Lakers karşısında uzatmalar sonunda 122-118 galip gelen taraf oldu ve bu sezonki 22. galibiyetine ulaştı.

Boston’da Jayson Tatum 44 sayı, 9 ribaund, 6 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 15 ribaund, 5 asist ile takımına galibiyeti getiren isimler oldu. Lakers’da da Anthony Davis 37 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve LeBron James 33 sayı, 9 ribaund, 9 asist ile oynadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 123 - Sacramento Kings: 103

Utah Jazz : 121 - New Orleans Pelicans: 100

Houston Rockets: 111 - Phoenix Suns: 97

Milwaukee Bucks: 128 - Golden State Warriors: 111

Los Angeles Lakers: 118 - Boston Celtics: 122