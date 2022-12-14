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    Alperen’li Houston, evinde Phoenix karşısında galip

    NBA’de Houston Rockets, Phoenix Suns’u 111-97 mağlup etti ve bu sezon 9. galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 10:04
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    Alperen’li Houston, evinde Phoenix karşısında galip

    NBA’de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti.

    Houston Rockets, Toyota Center’da karşılaştığı Phoenix Suns’u 111-97’lik skorla mağlup etti ve bu sezon 27. karşılaşmasında 9. galibiyetini aldı.

    Alperen'in performansı

    Houston’da Jalen Green 26 sayı, 7 ribaund, 4 asist, Kevin Porter Jr. 18 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün 10 sayı, 16 ribaund, 2 asist ile galibiyetin mimarı oldular.

    Phoenix’de ise Mikal Bridges 18 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve Chris Paul 13 sayı, 6 ribaund, 7 asist ile mağlubiyeti engelleyemedi.

    NBA

    Boston galibiyete uzatmalarda ulaştı

    Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Boston Celtics, konuk olduğu Los Angeles Lakers karşısında uzatmalar sonunda 122-118 galip gelen taraf oldu ve bu sezonki 22. galibiyetine ulaştı.

    Boston’da Jayson Tatum 44 sayı, 9 ribaund, 6 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 15 ribaund, 5 asist ile takımına galibiyeti getiren isimler oldu. Lakers’da da Anthony Davis 37 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve LeBron James 33 sayı, 9 ribaund, 9 asist ile oynadı.

    NBA

    NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
    Philadelphia 76ers: 123 - Sacramento Kings: 103
    Utah Jazz : 121 - New Orleans Pelicans: 100
    Houston Rockets: 111 - Phoenix Suns: 97
    Milwaukee Bucks: 128 - Golden State Warriors: 111
    Los Angeles Lakers: 118 - Boston Celtics: 122


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