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Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 30.03.2022 - 14:40
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Alba Berlin ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
5.sırada olan ve play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Efes, Alba Berlin'i yenerek yerini iiyce sağlamlaştırmak istiyor.
Bu nefes kesecek maçı izlemeye hazırlananlar ise "Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes – Alba Berlin maçı 1 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Anadolu Efes – Alba Berlin maçı, beIN Sports beIN Connect kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.