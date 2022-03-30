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    Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 33. hafta maçında, Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 14:40
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    Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Alba Berlin ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    5.sırada olan ve play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Efes, Alba Berlin'i yenerek yerini iiyce sağlamlaştırmak istiyor.

    Bu nefes kesecek maçı izlemeye hazırlananlar ise "Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN?

    Anadolu Efes – Alba Berlin maçı 1 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

    Anadolu Efes – Alba Berlin maçı, beIN Sports beIN Connect kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

    Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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