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- Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 05.01.2023 - 09:52
Anadolu Efes, EuroLeague 17. hafta mücadelesinde evinde Fransız takımı Asvel Lyon'u konuk edecek.
Basketbolseverler Anadolu Efes - Asvel Lyon maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 80 - 72 mağlup oldu.
Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor.
Asvel Lyon ise 16 maçta 6 galibiyet 10 mağlubiyet alarak 16. sırada bulunuyor. Peki Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı ne zaman?
Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı 6 Ocak Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.