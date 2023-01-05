Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague 17. hafta mücadelesinde sahasında Fransız ekibi Asvel Lyon ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Anadolu Efes, EuroLeague 17. hafta mücadelesinde evinde Fransız takımı Asvel Lyon'u konuk edecek.

Basketbolseverler Anadolu Efes - Asvel Lyon maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 80 - 72 mağlup oldu.

Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor.

Asvel Lyon ise 16 maçta 6 galibiyet 10 mağlubiyet alarak 16. sırada bulunuyor. Peki Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Asvel Lyon maçı 6 Ocak Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.