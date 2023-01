Anadolu Efes, ASVEL'i mağlup etti

Euroleague'in 17. haftasında sahasında ASVEL'i konuk eden Anadolu Efes, rakibini 78-72 yendi.

EuroLegue'in 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi ASVEL'i ağırladı.



Anadolu Efes rakibini 78-72 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. ASVEL ise 17. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

İlk periyot

Anadolu Efes karşılaşmaya iyi başlasa da ASVEL pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.





İkinci periyot

İkinci periyotta ASVEL hücumda daha etkili olurken, takımlar soyunma odasına 29-36 ASVEL üstünlüğüyle gitti.





Üçüncü periyot

ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi.





Son periyot

Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.





"Çok önemli bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum"



Ataman, ASVEL'in her maçta savaşan bir takım olduğunu ifade ederek "Oyundan önce ASVEL'in çok tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Her maçta kazanmak için savaşıyorlar. Bugün bizim hücum performansımız benim için sürpriz oldu, istediğimiz performansta değildik. Çok boş atış kaçırdık ve kontrolsüzdük. Son 5-6 dakikada savunmadaki mücadelemizle maçı çevirdik. Özellikle Dunston perde oyununda çok iyiydi. Bizim için zor bir zafer oldu, iyi oynadığımızı söyleyemem. Her maç çok önemli ve puan durumunu ilgilendiren çok önemli bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.