Anadolu Efes, ASVEL'i mağlup etti

EuroLegue'in 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi ASVEL'i ağırladı.



Anadolu Efes rakibini 78-72 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. ASVEL ise 17. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes karşılaşmaya iyi başlasa da ASVEL pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta ASVEL hücumda daha etkili olurken, takımlar soyunma odasına 29-36 ASVEL üstünlüğüyle gitti.

ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi.

Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, ASVEL'in her maçta savaşan bir takım olduğunu ifade ederek "Oyundan önce ASVEL'in çok tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Her maçta kazanmak için savaşıyorlar. Bugün bizim hücum performansımız benim için sürpriz oldu, istediğimiz performansta değildik. Çok boş atış kaçırdık ve kontrolsüzdük. Son 5-6 dakikada savunmadaki mücadelemizle maçı çevirdik. Özellikle Dunston perde oyununda çok iyiydi. Bizim için zor bir zafer oldu, iyi oynadığımızı söyleyemem. Her maç çok önemli ve puan durumunu ilgilendiren çok önemli bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ataman, Micic ve Clyburn'ün son çeyrekte kendilerini gösterdiğini de sözlerine ekleyerek, bu 2 oyuncunun da katkısıyla önemli bir zafere imza attıklarını kaydetti.

"Singleton katkı sağlayacaktır"

Anadolu Efes'in yeniden anlaşmaya vardığı Chris Singleton hakkındaki soruyu yanıtlayan Ergin Ataman, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta çift maç haftasında Singleton takımla beraber olacak. İspanya'da durumunu değerlendireceğiz. Kendisiyle telefonda konuştum. Basketbol antrenmanı yapmamış ama fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Takımın sistemini bilen ve oyuncuları tanıyan bir oyuncu. Çabuk adapte olmasını bekliyorum çünkü vakit yok. Büyük bir aksilik ve bir sağlık problemi olmazsa, Valencia maçında kadroda olacak. Ne kadar oynayacağının durumunu da değerlendireceğiz."





"Singleton tecrübeli bir oyuncu"

Singleton'ın kendileri için birinci tercih olduğunu da söyleyen Ataman, "Kendisinin kararı 6 ay basketbola ara vermekti. Şimdi basketbolu özlediğini söyledi ve birçok teklif almasına karşın bizi tercih etti. Kendisi son dönemdeki başarılarda bizim ana karakterlerimizden birisiydi. Tecrübeli bir oyuncu ve bize katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.